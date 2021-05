«He did it». Sì, Gaetano Berardi ce l’ha fatta. Come un solo giocatore ticinese prima di lui (Valon Behrami). Martedì scorso, «Tano» ha esordito in Premier League con il suo Leeds United. Dieci mesi dopo la tanto sognata promozione, coincisa però con la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. «È stato bellissimo» afferma il 32.enne, sul cui futuro verrà fatta chiarezza proprio oggi. «Ma sono sereno».

La storia che lega Berardi ai Whites è d’altronde stata arricchita da un nuovo, avvincente capitolo. Tutto è successo in pochi minuti. Durante la pausa della sfida giocata a Southampton, penultimo turno del massimo campionato inglese. «Non me l’aspettavo» ammette Gaetano. «La partita era stata preparata in un certo modo, al di là del peso ininfluente o quasi sulla classifica. Insomma,...