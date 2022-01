ASF e Swiss Football League sono tornati a premiare, insieme, le migliori e i migliori giocatori del 2021. Questi i riconoscimenti, con Arthur Cabral - destinato a lasciare il Basilea per la Fiorentina - nominato quale numero uno della Super League. In Challenge League, lo scorso anno, ha fatto la differenza Romain Buess del Winterthur. Per quanto concerne la Nazionale svizzera, si è imposto il portiere Yann Sommer (Borussia M. Gladbach), mentre fra i giovani talenti è emerso il nome di Noah Okafor (Salisburgo). In campo femminile, le protagoniste sono infine state Lia Wälti (Arsenal), nazionale rossocrociata dell’anno, e Sandy Maendly (Servette FC Chenôis) migliore giocatrice della Women’s Super League.