Il giocatore - un colosso di 1,94 - è atteso domani in Ticino per le visite mediche.

Originario dell’isola caraibica di Curaçao, Janga ha giocato tra il 2010 e il 2016 in Olanda, per poi trasferirsi in Slovacchia e Belgio. Con la maglia dell’Astana ha realizzato 10 reti in 40 partite.