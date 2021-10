È festa elvetica in Lituania

Serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. A Vilnius, in una serata gelida, la Svizzera di Murat Yakin non ha tremato di fronte a una Lituania invero rivelatasi poca cosa. La formazione locale ha però avuto il merito di tenere in scacco la selezione rossocrociata per una trentina di minuti, dando l’impressione di poter rendere la vita difficile a Shaqiri e compagni. Un’illusione durata 31’, ovvero fino a quando Embolo – con uno splendido colpo di testa – ha insaccato l’1-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La vittoria ottenuta nel Paese baltico permette ai rossocrociati di agganciare l’Italia in testa al gruppo C, con entrambe le formazioni appaiate a quota 14 punti dopo sei partite disputate. Uno scenario invitante in vista del decisivo scontro diretto, che il prossimo 12 novembre a Roma metterà in palio il primo posto in solitaria e una fetta importante della qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar del 2022.