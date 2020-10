In campionato il Chiasso deve già fare la corsa sulle avversarie. Ma se in più ci si mette anche il bus della squadra, ecco che il ritardo inizia a diventare un brutto vizio. Sì, per la seconda trasferta su due i rossoblù si sono fatti sorprendere dal traffico diretto verso nord. Morale della favola: questa sera la partita del Brügglifeld contro l’Aarau è stata posticipata di 30 minuti, dalle 18.30 alle 19. Era già successo per il match d’esordio in Challenge League a Sciaffusa.