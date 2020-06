«Meglio il calcio senza gente, che la gente senza il calcio. La frase non è mia, ma si addice perfettamente a questo momento particolare», sottolinea Enrico Carpani, responsabile dello sport alla RSI.

Gli stadi sono vuoti o quasi vuoti, ma gli appassionati, grazie alle prime dirette televisive, hanno finalmente potuto appagare la loro voglia di nuove partite. Venerdì e sabato ascolti record per le due semifinali di ritorno di Coppa Italia su RAI 1 (ndr: 8.277.000 spettatori, share 34% per Juve-Milan; 7.119.000 spettatori, share 32,3% per Napoli - Inter). Cosa ne pensa Carpani. Quale il riscontro per Losanna-Basilea giocata domenica?

«Per il quarto di Coppa Svizzera abbiamo registrato 4.000 spettatori (share 10%). SRF e RTS hanno ricevuto sicuramente riscontri migliori. Fosse stato il Lugano saremmo forse saliti al 20%. Comunque non si possono fare confronti con la realtà italiana. In Italia il calcio è una sorta di religione. Dopo tre mesi di pausa sono state offerte due partite di alto rango in prima serata con le squadre più blasonate. Non sono affatto stupito che abbiano raggiunto quelle cifre. In pratica uno spettatore su 3 si è goduto quelle semifinali. Quanto a me, posso dire che, personalmente, mi sono goduto anche Losanna-Basilea. È stata una partita emozionante e gradevole da seguire. Davvero una bella sfida per la ripartenza».

Vedere le tribune vuote non è però una sensazione gradevole. «Ripeto, se si voleva ripartire bisognava farlo attenendosi a determinate regole. Cosa che in parte, ma non proprio del tutto, è stata fatta. Seguire alla lettera il protocollo di 23 pagine della SFL era abbastanza difficile. Le mie impressioni? Le distanze tra i quattro gatti in tribuna non sembravano sempre perfettamente nelle regole, così come gli abbracci tra i giocatori, soprattutto dopo il primo gol segnato. Comunque sono peccati veniali, che non ci hanno impedito di apprezzare il resto».

Poche persone nella vetusta Pontaise e, per contro, oltre una decina di ritrovi pubblici losannesi abbastanza affollati per poter seguire la partita in diretta alla tivù.

«È la conferma che anche da noi, in Svizzera, l’attesa del calcio nuovo (o del nuovo calcio) era grande. Però mi chiedo una cosa. In quell’occasione, all’interno dei ritrovi pubblici sono state rispettate tutte le disposizioni? Se non fosse stato il caso, allora tanto valeva aprire le porte a più persone nello stadio».

La RSI, come altre emittenti, si è distinta nel periodo della pandemia riproponendo eventi del passato. L’idea è stata apprezzata, anche se qualcuno ha espresso riserve.

«La domanda mi torna utile per sottolineare che abbiamo potuto offrire questa possibilità grazie al fatto che per quasi tutte le discipline potevamo utilizzare liberamente i diritti di replica. Purtroppo dalla Formula 1 non abbiamo però ricevuto l’autorizzazione. Pertanto non ci è stato possibile mostrare le immagini delle vittorie di Clay Regazzoni e delle sue imprese sulle piste negli anni Settanta dello scorso secolo. A chi ha dedicato una pagina intera per una critica alla RSI (ndr: il Mattino della domenica») vorrei solo rispondere che siamo i primi ad ammirare e a riconoscere il valore di Clay. Se sono mancati i revival sulla F1, non ce ne vogliano gli appassionati».

