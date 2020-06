«È incredibile, è tutto realtà, abbiamo vinto»: Jürgen Klopp era visibilmente emozionato nel collegamento con Sky Sport Uk, al termine di Chelsea-Manchester City, che ha laureato il Liverpool campione di Inghilterra dopo 30 anni. «È incredibile quanto sia grande la storia di questo club - ha detto il tecnico tedesco -. Siamo riusciti a ottenere un obiettivo fantastico, è una gioia stupenda». Grazie alla sconfitta del City in casa del Chelsea, i Reds sono aritmeticamente campioni d’Inghilterra 30 anni dopo l’ultima volta. Si tratta del 19.esimo titolo.

Il Liverpool ha lasciato indietro tutte le avversarie, con distacchi siderali (una sola sconfitta, ininfluente, a Watford, giusto prima del lockdown). Dopo il trionfo europeo dello scorso anno, la Premier League era l’obiettivo dichiarato dei Reds, fin dalle prime giornate irresistibili per chiunque, grazie alla prolificità dell’attacco (secondo solo al Manchester City) e ad una difesa a doppia mandata.

È così che i Reds hanno fatto corsa solitaria. In attesa solo del riscontro matematico, che potesse riportare il sospirato primato nazionale a Liverpool. «Dal mio primo giorno in questo club ho sempre detto che volevo vincere il campionato - le parole di Mohamed Salah -. Lo scorso anno ci siamo andati vicini, ma quest’anno è toccato a noi».

Immobile da quando Kenny Dalglish (stagione 1989/90) - completando l’opera di leggende di Anfield, come Bob Paisley e Joe Fagan - guidava i Reds per l’11.esima volta in 20 anni al titolo nazionale. Un’impresa che ha cristallizzato per sempre il mito calcistico del Liverpool. Trenta anni fa, alle spalle dei neocampioni, si classificò l’Aston Villa, mentre i due club di Manchester avevano chiuso lontanissimi, a -31 punti. Un ritardo paragonabile nella sua vastità a quello dell’attuale stagione, nella quale pure United e City occupano posizioni da comprimarie di alta classifica.

«Non c’è una sola persona più felice di me in questo momento», erano state le parole di Klopp, già dopo l’ultima vittoria contro il Crystal Palace. Bisognava solo aspettare che il City non vincesse in casa Chelsea. E in questo senso è andata ancora meglio.

Già dopo il successo sul Crystal Palace Klopp aveva detto: «Sono felice per la vittoria, ma ancora di più per la passione che hanno messo in campo i miei giocatori. Giocavamo a porte chiuse, ma sembrava che lo stadio fosse pieno».

©CdT.ch - Riproduzione riservata