Il Qatar è ancora lì. A portata di mano. A novanta minuti dal termine della fase a gironi delle qualificazioni. Anche l’Italia è vicinissima. Distante appena due reti. A separare la Svizzera dal sogno mondiale, però, c’è anche la Bulgaria. Ultimo ostacolo sulla via dei rossocrociati, che a Lucerna - fra un’ora e poco più - saranno chiamati a segnare. Segnare. E ancora segnare. No, non basterà vincere. O meglio, difficilmente basterà. Perché a Belfast gli Azzurri campioni d’Europa cercheranno di fare altrettanto, tenendo a distanza di sicurezza gli elvetici. Si spera anche nell’Irlanda nel Nord, certo, ma è soprattutto a se stessa che la Nazionale deve pensare. E allora Murat Yakin non può che giocarsela fino in fondo, con una formazione super offensiva e - va detto - con le pedine che ancora gli restano. Akanji, lo ricordiamo, è squalificato, mentre Rodriguez - infortunato - non potrà bissare la buona prova dell’Olimpico. Per trovare più volte la via della rete il ct si affida come previsto a Gavranovic, terminale di un reparto avanzato completato da tre uomini: capitan Shaqiri - alla centesima partita in rossocrociato -, Vargas e Okafor. Il sacrificato? Steffen. Dietro, al posto dei citati Akanji e Rodriguez, ci saranno invece Frei e Mbabu. Quest’ultimo, invero, giostrerà a destra, con Widmer - in rete contro l’Italia a Roma - spostato a sinistra. Dove no, non è stato il caso di riproporre l’inadeguato Garcia. L’ora della verità si avvicina. E allora forza Svizzera, credici!