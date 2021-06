È una sensazione indescrivibile. Da brividi sulla pelle e lacrime a bagnare le guance. Quello rossocrociato non è però un pianto amaro. No, è gioia, solo gioia, incontenibile, per aver battuto i campioni del mondo della Francia. E, soprattutto, aver conquistato i quarti di finale di Euro 2020, che la Svizzera disputerà contro la Spagna. Un traguardo storico, poiché raggiunto solo due volte nei grandi tornei disputati. Nel 1938 e nel 1954. A scriverla, questa storia, sono stati in tanti. A partire da Vladimir Petkovic, che non solo ha portato la squadra oltre i propri limiti. Facendole toccare vette impensabili solo qualche giorno fa. Ma anche per aver eguagliato il record di panchine di Karl Rappan con un risultato strepitoso. Dopo un vantaggio inaspettato, un rigore sbagliato che sembrava averci condannato e una rimonta clamorosa, la Svizzera ha firmato l’impresa dal dischetto. Spezzando un’altra maledizione. Un finale incredibile, con Sommer a bloccare il quinto tentativo del fenomeno (mancato) Mbappé, trasformando in oro le precedenti realizzazioni rossocrociate.

La cronaca del match

Sono bastati cinque minuti per togliere il velo al canovaccio del match. Con la Svizzera che si è subito ritrovata a dettare i ritmi del gioco, rischiando però l’infilata a ogni imprecisione. Poco male, perché - baricentro basso o meno - la Francia qualche spazio nella propria metà campo lo ha concesso. E il coraggio di buttarvisi, mostrato da Xhaka e compagni, non ha tardato a pagare. Sì, all’improvviso e con una dose di cinismo insolita, siamo passati in vantaggio per primi. Al quindicesimo, con sua maestà Haris Seferovic. L’attaccante rossocrociato è stato maestoso e al contempo furbo, liberandosi della marcatura di Lenglet nel cuore dell’area e - con un movimento complicatissimo - e andando a insaccare di testa il morbido cross dalla sinistra di Zuber. Un gol pazzesco, il 23. con la maglia della Svizzera. Stordita dall’affronto elvetico, la squadra di Deschamps ha provato a reagire. Sfruttando in particolare la fascia di sinistra e i movimenti di Rabiot e Mbappé. Una dopo l’altra, la difesa rossocrociata è però riuscita a disinnescare tutte le iniziative francesi. Notevoli, davvero, le prestazioni offerte nel primo tempo da Elvedi e Akanji. Il più grosso spavento (l’unico), la Svizzera lo ha così corso al 22’: Rabiot - appunto - si è inserito bene, ma il suo traversone è stato sfiorato quanto basta da Sommer per mandare fuori giri Benzema. Sempre Rabiot (fuori) e Mbappé (alta), hanno di seguito cercato la conclusione da fuori. Senza fortuna. E la Svizzera? Ha sofferto, stretto i denti e con ordine arginato l’avversario. Alla mezzora Embolo ha inoltre trovato il giusto timing per fiondarsi su un cross dalla sinistra, colpendo però troppo debolmente di testa.

A fronte di una squadra inconcludente, a inizio ripresa Deschamps ha cambiato. Modulo e giocatori. Dal 3-4-3 al 4-4-2, con Coman inserito al posto di Lenglet. A rendersi pericolosa, è tuttavia stata ancora la Svizzera. Al 50’ Embolo è sgusciato via nell’area francese, ben servito da Widmer, ma il suo suggerimento al centro non è stato sfruttato da nessun compagno. Al 55’, poi, è andato in scena un dramma sportivo. Purtroppo, con i rossocrociati quali protagonisti. Con una sgroppata commovente, Zuber è scappato a Varane e lo ha pure indotto al fallo da rigore. Un’irregolarità inizialmente non ravvisata dall’arbitro Rapallini, poi richiamato giustamente dal VAR. Sul dischetto, possibile crocevia dell’ottavo di finale, si è presentato Ricardo Rodriguez: il suo piattone sinistro, aperto troppo poco e un po’ telefonato, è stato intuito da Lloris. Già, la partita ha svoltato. Completamente. E immediatamente. A Benzema sono infatti bastati quattro minuti per spezzare il sogno svizzero. Un uno-due tremendo, tra il 57’ e il 59’, con la difesa elvetica sulle gambe e i circa 700 tifosi svizzeri quasi in lacrime. Increduli di fronte a quanto stava accadendo all’Arena Nationala di Bucarest. La compagine guidata da Vladimir Petkovic ha accusato il colpo. E di brutto. Lasciando palla, spazi e fiducia ai francesi. Un tappeto rosso sul quale al 75’ si è presentato Paul Pogba, prendendosi quindi i flash dei fotografi e gli applausi del pubblico con un destro a giro spettacolare. Il 3-1, esatto. «Vlado», va da sé, nel frattempo si era giocato il tutto per tutto con diversi cambi. E proprio uno dei subentrati, Kevin Mbabu, all’81’ ha scodellato al centro un traversone perfetto, sul quale si è avventato il solito Seferovic. Trovando la rete della speranza. Che la Svizzera ha provato a cavalcare in tutti i modi. Gavranovic ha addirittura illuso tutti, al 85’, ma due centimetri di troppo lo hanno incastrato: fuorigioco e gol annullato. Tutto finito e Nazionale a casa, sommersa dai rimpianti? Macché! Supermario, il colpo a sorpresa, lo aveva tenuto al caldo. Per il novantesimo. E che gol. Che gol emozionante. Fassnacht ha recuperato una palla preziosissima in mediana, lasciando a capitan Xhaka il compito di inventare la giocata. Una delle più importanti della sua carriera. Sì, perché il numero 10 rossocrociato ha visto con la coda dell’occhio Gavranovic, che poi ha messo a sedere Kimpembe e con il destro tramortito Lloris e tutta la Francia. Incredibile. Incredibile considerato che al 59’ la Svizzera sembrava inerme, sotto choc. Per poi finire anche sotto di due reti.

E invece si è andati ai supplementari. In un crescendo di adrenalina e timore. Il primo squillo è stato di Mehmedi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul fronte opposto a flirtare con il gol è per contro stato Pavard, bloccato con il guantone da Sommer. Poco dopo, il sinistro di Coman è finito sull’esterno della rete.

Nei secondi quindici minuti, è stato Mbappé a cercare di firmare a sua volta la gara. Prima con un sinistro fuori di poco, poi con un tiraccio da ottima posizione che - né più né meno - ci ha graziati. In difficoltà, la Svizzera ha stretto i denti. Sofferto dannatamente. Con Giroud a farci di nuovo paura con un sinistro in corsa, finito fortunatamente addosso a Mbappé. Al 119’ è invece stato Sommer a metterci del suo, volando alla sua destra per intercettare un’inzuccata sempre di Giroud. Alta, altissima la punizione all’ultimo respiro di Xhaka. Il punto finale sui supplementari, non sulla sfida, bisognosa di un epilogo per certi versi disperato. I rigori, maledetti per la Svizzera nella storia dei grandi tornei.

IL TABELLINO

Francia 3

Svizzera 4

d.r. 0-1, 3-2, 0-0, 0-0, 0-1

Reti: 15’ Seferovic (0-1), 57’ Benzema (1-1), 59’ Benzema (2-1), 75’ Pogba (3-1), 81’ Seferovic (3-2), 90’ Gavranovic (3-3).

Rigori: Gavranovic (gol), Pogba (gol), Schär (gol), Giroud (gol), Akanji (gol), Thuram (gol), Vargas (gol), Kimpembe (gol), Mehmedi (gol), Mbappé (parato)

Spettatori: 22.642.

Arbitro: Rapallini (Argentina).

Francia: Lloris; Varane, Lenglet (46’ Coman; 111’ Thuram), Kimpembe; Pavard, Kanté, Pogba, Rabiot; Griezmann (88’ Sissoko); Mbappé, Benzema (93’ Giroud).

Svizzera: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez (87’ Mehmedi); Widmer (73’ Mbabu), Xhaka, Freuler, Zuber (79’ Vargas); Shaqiri (73’ Gavranovic); Embolo (79’ Fassnacht), Seferovic (96’ Schär).

Ammoniti: 30’ Varane, 32’ Elvedi, 62’ Rodriguez, 76’ Xhaka, 87’ Coman, 108’ Akanji.

Note: Al 55’ rigore sbagliato da Rodriguez. Francia senza Digne e Dembélé (infortunati). Svizzera senza Cömert, Omeragic e Lotomba (non inseriti sul foglio partita).

