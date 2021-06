È stata una serata epica. Da far venire i brividi. E svegliandosi, questa mattina, dopo una nottata di caroselli , le emozioni riaffiorano tutte. Dall’1-0 della Nati, al rigore sbagliato di Rodriguez, passando per il fulmineo 3-1 dei francesi e tutto quello che ne è seguito fino al 90’. Si è deciso tutto dal dischetto e la gioia è esplosa. La Svizzera, a Bucarest, ha eliminato da Euro 2020 i campioni del mondo in carica. E per i tifosi è stata una serata di montagne russe, dalla gioia alla disperazione fino al magico tocco finale di Yann Sommer. Sentimenti che vengono ben riassunti dalle espressioni di un supporter rossocrociato che nell’era del web è diventato subito virale.

Per Luca Loutenbach, e per tutti gli svizzeri, «è il giorno più bello della storia del nostro calcio». Chissà che «la fama» regalatagli dal web non porti fortuna alla Nati. Nel frattempo, anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha condiviso le immagini del supporter. Il «Man of the match».