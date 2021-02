Si è spento a 71 anni Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter. Bellugi, al quale erano state amputate le gambe nel dicembre scorso, era stato colpito da COVID.

Ricoverato a inizio novembre per problemi legati all’anemia mediterranea, era anche risultato positivo al coronavirus. Per salvarlo i medici furono costretti ad amputargli le gambe. Bellugi, che si trovava ancora in ospedale, aveva iniziato la riabilitazione ma la nascita di complicazioni gli è stata fatale.