È morto Pietro Anastasi che giocò nel FC Lugano nell’81 e ‘82 e nella Juventus. La notizia si apprende dal sito ufficiale della Juventus, squadra con cui Anastasi vinse tre scudetti. «Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni».