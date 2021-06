Il 16 giugno resterà una data indimenticabile per Yann Sommer. Il portiere della Nazionale ha primo dovuto soffrire con i compagni, crollando sotto i colpi dell’Italia all’Olimpico. Un 3-0 che non lo ha visto brillare e, forse, una spiegazione in più la si può dare. Mercoledì è infatti venuta al mondo la secondogenita dell’estremo difensore: Nayla, come ha annunciato lui stesso poco fa su Instagram. Sommer, lo ricordiamo, si era fiondato in Germania subito dopo la fine del match di Roma. Salendo sul primo volo diretto a Colonia. Da notare che il giocatore si è già riaggregato al gruppo, che nel pomeriggio partirà alla volta di Baku. Domenica è in programma la sfida contro la Turchia che deciderà il nostro futuro a Euro 2020.