Per i fuochi d’artificio si è dovuto attendere i minuti finali. Schmidt, da un lato, ha colpito una clamorosa traversa. Ardaiz ha invece fatto urlare al gol a un amen del noventesimo: il suo sinistro - leggermente deviato - si è però stampato sul palo. Il tutto mentre alcuni tifosi bianconeri appostati al di fuori dei cancelli di Cornaredo facevano partire uno spettacolo pirotecnico in anticipo sul Capodanno. Per Natale, invece, Lugano e Losanna hanno evitato di farsi i dispetti. Né carbone né particolari regali, per uno zero a zero finale tutto sommato giusto.

«Ben venga la sosta»

La squadra di Maurizio Jacobacci non ha dunque trovato i tre punti, inseguiti più con le parole della vigilia che con i fatti concreti in campo. Sì, perché i padroni di casa hanno faticato tanto, troppo a dare fastidio...