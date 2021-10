La Nazionale svizzera scenderà in campo sabato, a Ginevra, contro l’Irlanda del Nord. Prima di recarsi a Vilnius, dove martedì affronterà la Lituania. Inutile sottolinearlo, servono sei punti. Per agganciare l’Italia in vetta al gruppo C e così provare a giocarsi l’accesso diretto ai Mondiali del 2022 nello scontro dell’Olimpico, in agenda a metà novembre. «Non abbiamo scelta» ha confermato il commissario tecnico Murat Yakin, a margine delle convocazioni presentate venerdì a Losanna: «Se vogliamo chiudere al primo posto del girone, dobbiamo vincere i quattro incontri che restano in calendario». A partire dal match casalingo con l’Irlanda del Nord, avversario tosto, che meno di un mese fa non aveva faticato più di tanto per disinnescare gli elvetici. «Parliamo di una squadra che sa difendere bene e, al contempo, rendersi pericolosa sulle palle ferme» ha indicato il ct: «A Belfast non avevamo fatto abbastanza nell’area di rigore dei nordirlandesi. A questo giro sono però convinto di possedere le armi necessarie per batterli». Dicevamo, mancherà Seferovic, che proprio a Belfast aveva clamorosamente fallito un calcio di rigore. E allora, chi si presenterà sul dischetto in caso di necessità? Sentite Yakin: «Avevo scritto a Xhaka, incaricandolo del prossimo tentativo. È ciò che mi aspetto da un capitano. E quindi, in sua assenza, pure da Shaqiri». Il compito di rimpiazzare il centrocampista dell’Arsenal, nel cuore della manovra rossocrociata, dovrebbe per contro spettare a Zakaria. «Denis ha ritrovato ritmo, contabilizzando per altro gol importanti con il Gladbach» ha sottolinea il commissario tecnico. Che, a proposito di scelte e regia, ha rinunciato al metronomo del Basilea Fabian Frei.