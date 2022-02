Maltratta i propri gatti, ora rischia di perdere sponsor e squadra.

È il caso di Kurt Zouma, calciatore ex Chelsea passato al West Ham quest’estate per la notevole cifra di 35 milioni di sterline. La colonna difensiva degli Hammers ha infatti pubblicato un video sui suoi social, poi subito rimosso, in cui picchia e lancia come fossero oggetti i suoi due gatti.

Il video è diventato virale, e ha provocato un’ondata di indignazione nel Regno Unito che ha portato la polizia, accusata dall’opinione pubblica di essere intervenuta in ritardo, ad aprire un’indagine e il club a prendere provvedimenti, anche in questo caso tardivamente, nei confronti del suo difensore. Il cui comportamento appare inspiegabile, e a nulla sono servite le scuse del ventisettenne: «Sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video e assicuro che i nostri due gatti stanno bene e sono amati dalla nostra famiglia: è stato un incidente isolato».

E anche in Francia, Paese d’origine del giocatore, i maltrattamenti sono stati condannati. Tra le voci più dure quella di Marine Le Pen, leader della destra nazionalista: «È vergognoso. Continuo a pensare che chi è capace di crudeltà verso gli animali lo sia anche verso gli uomini. La violenza non è mai banale».

Il club londinese ha dichiarato di collaborare con gli inquirenti e che il giocatore «è estremamente dispiaciuto e pentito di quanto accaduto». L’allenatore del West Ham, David Moyes, martedì sera si è difeso dicendo di essere «un amante degli animali» e che ha schierato in campo Zouma perché «io mi occupo della parte tecnica, la società del resto». Ma è una giustificazione fragile perché il giocatore francese è diventato in poche ore un pessimo esempio per molti tifosi e giovani calciatori. Per tutta la durata della partita, non appena il numero quattro toccava palla è stato sommerso di fischi da tifosi di casa e ospiti.

Mentre Gary Lineker, leggenda del calcio inglese, ha twittato: «Sono scioccato e sconvolto dalla decisione del West Ham di schierare in campo Zouma. Davvero insensibile». Ancora non è chiara quale potrebbe essere la punizione del tribunale inglese per il difensore francese. Il calciatore è stato multato con la sanzione massima dal suo club - due settimane di stipendio, ossia 250 mila sterline (300 mila euro) il cui ammontare sarà donato ad associazioni animaliste - ma ciò non è bastato a placare la bufera collettiva contro Zouma. Sul caso è intervenuto il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che aveva chiesto che il calciatore fosse indagato penalmente e messo fuori rosa, come poi è avvenuto dopo la partita di martedì.

Una parziale difesa è arrivata dal compagno di squadra, Michail Antonio: l’attaccante ha rilasciato una breve dichiarazione sulla vicenda, spiegando il suo pensiero e cercando di proteggere l’amico pur non perdonandolo per il gesto. Alla domanda della giornalista, il giocatore ha risposto con una contro-domanda: «Pensi che quel che ha fatto sia peggio del razzismo?». Poi ha proseguito: «Non lo sto perdonando, non condivido ciò che ha fatto, su tutta la linea. Ma ci sono persone che sono state condannate per razzismo e in seguito sono tornate a giocare. Hanno ricevuto magari una squalifica di otto partite o qualcosa del genere, invece per lui si chiede che venga licenziato o rimosso dalla squadra. Pertanto, chiedo: il suo gesto è stato peggiore rispetto agli atti razzismo per cui sono stati condannati alcuni giocatori?», ha concluso Antonio.

Una bufera che costa caro anche in termini di sponsor; Adidas, partner tecnico del giocatore, lo ha scaricato, altre aziende con cui collabora stanno riflettendo sul da farsi. Ma non è solo il giocatore a rimetterci, anche il club rischia di perdere importanti contratti, come Umbro e Heineken, che immettono grande liquidità nelle casse del West Ham. Le due aziende hanno prontamente diramato un comunicato in cui si dicono disgustate dall’accaduto.

I due gatti di Zouma, nel frattempo, sono stati prelevati dalla villa del calciatore e affidati alle cure dei veterinari e all’affetto dei volontari della RSPCA (Royal society for the prevention of cruelty to animals). «Gli animali sono al sicuro e sotto la nostra attenzione», ha fatto sapere un portavoce della ONG animalista. Che sia per loro il lieto fine di una vicenda orribile, mentre su Zouma i guai continueranno ancora per diverso tempo.

