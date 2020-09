Un lampo. Improvviso. Inaspettato. Ovviamente gradito. All’ultimo respiro, a pochissimi minuti dal fischio finale e dall’inevitabile coro di rimpianti che si sarebbe levato, Stefano Guidotti ha fissato il risultato sul due a due, bravo. Gelando i mille spettatori del Letzigrund, già infreddoliti da vento, pioggia e basse temperature. L’inverno dello Zurigo, se possibile, è addirittura peggiore: la squadra del nervosissimo (al limite della parodia) Ludovic Magnin non vince oramai da undici partite. Un’eternità. Undici, per contro, sono i risultati utili infilati fra una stagione e l’altra dal Lugano. Significa continuità, fiducia, maturità. Determinazione, anche. Soprattutto se pensiamo che sabato sera i bianconeri hanno giostrato in dieci per oltre mezz’ora, complice un secondo giallo (ma il...