Calcio

L’imminente passaggio di Xherdan Shaqiri ai Chicago Fire, dopo soli sei mesi trascorsi a Lione, continua a far discutere - Il suo probabile addio al calcio europeo è stato accolto con un misto di scetticismo e preoccupazione, anche in ottica Nazionale - Jeremy Mikula: «Sarebbe la punta di diamante dell’intera franchigia, del suo approdo in MLS beneficerebbe anche la Svizzera»