E se i campionati di Super e Challenge League fossero interrotti improvvisamente? A porsi la domanda è stata la Swiss Football League, elaborando all’attenzione dei club pure una possibile risposta. Nel dettaglio, il comitato della SFL propone una modifica del regolamento di gioco e, in caso di stop anticipato al torneo, di adottare il sistema della media punti per determinare la classifica finale. Un po’ come già deciso in National e Swiss League, sponda hockey su ghiaccio. Entro il 15 febbraio, quando è prevista un’assemblea generale straordinaria, le venti società coinvolte dovranno votare per iscritto. Sino a quel momento continuerà a valere la direttiva secondo la quale, a fare stato è la graduatoria dopo 18 turni o più disputati integralmente.