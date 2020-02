Il Football Club Chiasso, nella documentazione da presentare alla Swiss Football League per ottenere la licenza per disputare il prossimo campionato di Challenge League, potrebbe indicare il Comunale di Bellinzona come «stadio alternativo» al Riva IV.

Come noto la struttura sportiva di Chiasso necessita, entro l’inizio del prossimo campionato, la sostituzione del manto erboso. Un intervento piuttosto costoso e complicato (per la stessa operazione a Cornaredo, quest’estate, sono stati spesi circa 600.000 franchi) che però, se non sarà eseguito, potrebbe costare alla società rossoblù la licenza (e dunque una retrocessione a tavolino).

Il Chiasso ha dunque preso contatto con il Municipio della Capitale per capire se esiste la possibilità – qualora entro la ripresa del prossimo campionato non si riesca a sistemare il Riva IV – di giocare a Bellinzona. Il capodicastero Sport di Bellinzona, Mauro Minotti, ci ha confermato la richiesta e ha detto che la città della Turrita potrebbe essere ben disposta a dare una mano a una realtà come calcistica come il Chiasso in caso di bisogno. E anche Nicola Bignotti, amministratore unico dei biancoblù, ci ha confermato che qualora il club ricevesse l’ok dal Municipio di Bellinzona i rossoblù indicherebbero proprio il Comunale come uno stadio alternativo a quello di Chiasso.

Ipotesi, quella di un trasferimento temporaneo nel Sopraceneri, che si realizzerà solo se il club e il Comune di Chiasso non troveranno a breve un accordo. La proposta di affidare in gestione lo stadio, attraverso una convenzione, al club fino al 2034 molto probabilmente non supererà come noto lo scoglio del Consiglio comunale. Occorrerà comunque capire se al termine di questa stagione il Chiasso confermerà sul campo la sua presenza in Challenge League. I rossoblù sono infatti attualmente ultimi, con 10 punti di distacco dallo Sciaffusa.

