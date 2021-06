La Svizzera ha iniziato a prendere le misure di Baku. Lo sguardo perso, di tanto in tanto, verso oriente e il mar Caspio. O nello scorgere, in lontananza, le pendici meridionali del Gran Caucaso. Alla Dalga Arena, dove i rossocrociati hanno svolto il primo allenamento azero, cancelli e portoni sono stati chiusi dopo i canonici quindici minuti. Al bando gli sguardi indiscreti. All’esordio contro il Galles, d’altronde, manca sempre meno. Eppure, nella testa di Vladimir Petkovic frullano pochi dubbi. Gavranovic o Seferovic? O tutte e due assieme? No, in realtà il ct della Nazionale pensa ad altro. La corsia di destra, già, dove a giocarsi una maglia da titolare sono Kevin Mbabu e Silvan Widmer. Giorno dopo giorno, il laterale del Basilea ha visto crescere le proprie quotazioni. E il test amichevole...