Delle auto parcheggiate davanti a degli schermi giganti sui quali trasmettere le partite, appena fuori dagli stadi in cui si sta giocando. È la soluzione proposta dai dirigenti del Midtjylland, club in testa alla classifica del campionato danese. Una sorta di drive-in calcistico per permettere ai tifosi di sostenere la loro squadra da vicino, anche in caso di porte chiuse per l’emergenza coronavirus. «Inizialmente, sul posteggio dello stadio, potremmo accogliere all’incirca duemila veicoli con a bordo cinque tifosi l’uno», spiega Mads Hviid Jakobsen, portavoce del club con sede ad Herning, città che nel 2018 ha ospitato i Mondiali di hockey. L’annuncio di questa iniziativa inedita ha già suscitato entusiasmo sui social. «Sono fiero del mio club», ha scritto un supporter su Facebook felicitandosi di non dover «congelare la prossima volta che andrò a una partita».