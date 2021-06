Tatuaggi e Nazionale. Parlarne, di questi tempi, rischia di creare solo malintesi e inutili tensioni. Marchiare la propria pelle - il più delle volte indelebilmente - è d’altronde una questione privata. Intima. Per la quale molti preferiscono non dare spiegazioni. E ciò al netto della retorica che associa la pratica alla superficialità dei giocatori. Come le belle macchine, esatto. Di disegni e scritte, Steven Zuber ha ricoperto il corpo. Proprio lui, che agli occhi dei tifosi disattenti può apparire come l’anti-calciatore. Spesse volte sgraziato, con la testa che ciondola violentemente a destra e a sinistra, il 29.enne non è forse il rossocrociato di maggior talento. E, appunto, nemmeno il più bello da vedere. Eppure, pochi compagni - nel tempo - hanno avuto un ascendente sulle partite paragonabile...