Ci siamo. Alle 20.30 il Lugano – di verde vestito, per un’iniziativa benefica promossa assieme a Greenhope – affronterà il Servette per il penultimo turno della Super League 2019-20. Settimo in classifica con 41 punti, all’undici bianconero basterà pareggiare contro i ginevrini per blindare l’agognata salvezza. Questo, ovviamente, senza considerare i risultati delle altre. Maurizio Jacobacci intanto ha scelto la formazione titolare. Davanti, confermato Lungoyi dopo la bella prestazione di Basilea.