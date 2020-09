Se tre indizi fanno una prova, quattro partite non sono sufficienti per delle proiezioni verosimili. Ma, comunque, possono bastare per farsi un’idea dei valori in campo. Stiamo parlando del campionato di Seconda Lega, iniziato a fine agosto. Tra le papabili per la vittoria finale avevamo messo in ordine di chance Arbedo, Malcantone e Morbio. Non ci siamo andati lontani, le tre formazioni hanno mosso bene i primi passi nella stagione 2020/2021. C’è però finora una mina vagante, il Castello allenato da Amedeo Stefani, che si trova in vetta a punteggio pieno. Le Caprette hanno regolato Sementina, Vedeggio, Cadenazzo e Balerna. La squadra è ormai rodata, visto che nel corso degli anni è cambiata poco e in questo inizio spiccano le prestazioni di Matteo Arnaboldi (classe 1989 e un talento che avrebbe...