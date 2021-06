Un esordio convincente quello dell’Italia contro la Turchia. Gli azzurri vincono 3-0 in una gara dominata per tutti i 90 minuti. Dopo un primo tempo con diverse occasioni sprecate, a sbloccare il risultato è un autogoal di Demiral. A seguire le reti di Immobile e di Insigne.

«E’ stata una buona partita, in questi match serve tutto e c’è stato anche l’aiuto del pubblico. La squadra ha giocato molto bene». E’ il primo commento ‘a caldo’, dai microfoni di RaiSport, del ct Roberto Mancini dopo il 3-0 dell’Italia alla Turchia. «Era importante cominciare bene qui a Roma - dice ancora Mancini - ed è una soddisfazione per noi e per tutti gli italiani. E’ stata una bellissima serata,spero ce ne siamo tante altre, ma per Wembley ne mancano ancora sei».