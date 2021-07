«Sono piacevolmente sorpreso, la squadra si trova già ad un buon livello». Parole e musica di Abel Braga, che - dopo l’amichevole di prestigio persa ai rigori contro l’Inter - non ha lesinato complimenti per i suoi ragazzi, ormai lanciati verso il debutto in campionato. Poco è importato, al tecnico bianconero, se alla fine i tiri dal dischetto hanno premiato i campioni d’Italia, consegnando loro la Lugano Region Cup: «Abbiamo tenuto molto bene il campo contro una grande squadra - ha affermato il 68.enne brasiliano a fine incontro -. Abbiamo accusato qualche difficoltà nel gioco aereo, ma con la palla a terra è emerso un collettivo già molto unito, che ha cercato di costruire il gioco con personalità».

Tra continuità e aggiustamenti

L’impronta dell’esperto allenatore sudamericano sembra dunque iniziare a emergere. E questo nonostante per ora i bianconeri, schierati in campo con il classico 3-5-2 «jacobacciano», sia negli effettivi sia nel modulo non si discostino molto da quelli visti all’opera nelle ultime stagioni: «Ma non preoccupatevi, avremo un piano B - ci tiene però a precisare Braga -. Con quattro difensori, ad esempio. Al momento, però, mi piace l’assetto attuale. D’altronde la stessa Inter e la Nazionale svizzera di Vlado Petkovic giocano a tre in difesa. Al di là dei tatticismi vedo un collettivo forte, e questo aspetto permette di aumentare il rendimento dei singoli».

Perno imprescindibile nel centrocampo di Jacobacci, Olivier Custodio accoglie positivamente la scelta di dare continuità a livello di modulo: «Non è mica un problema, anzi, ripartire da un sistema a noi ben noto ci dà maggiori certezze. Poi ogni allenatore ha le sue idee e filosofie, infatti in partita i nostri compiti differiscono parzialmente da quelli che avevamo in passato. Braga ci chiede di stare alti e aggredire gli avversari quando siamo in fase di non possesso palla».

Un compito dispendioso, che richiede parecchia energia e condizione fisica. Elementi che sono un pochino mancati nel finale dell’ultimo test contro l’Inter: «Però era anche la prima vera amichevole di un certo livello - analizza il tecnico bianconero -. Per quanto mi riguarda, sono soddisfatto e fiducioso da questo punto di vista. Del resto pure l’Inter di Simone Inzaghi (dal canto suo al debutto sulla panchina nerazzurra, ndr.), nel secondo tempo è calata un pochino».

Tranquilli non si è mai

Sembrerebbe insomma sereno, Braga, a meno di una settimana dal debutto in Super League contro lo Zurigo: «Ah no, tranquillo non lo sono mai - puntualizza scherzosamente il 68.enne brasiliano -. Il campionato è tutt’altra cosa, da domenica le sfide varranno tre punti e si affronteranno avversari che ci conoscono bene. Io personalmente non so ancora tutto di tutti, ma continuiamo a lavorare alacremente e a testa bassa. Vorrei però sottolineare una cosa: già in occasione della mia prima conferenza stampa ho posto l’accento sulla mentalità che vorrei vedere da parte della mia squadra e contro i campioni d’Italia ho avuto risposte molto incoraggianti. Ci abbiamo messo grande carattere e intensità, elementi imprescindibili contro chiunque».

Altri aiuti dal mercato?

A proposito di elementi imprescindibili, a margine dell’ultimo test ufficiale prima dell’atteso inizio della nuova stagione, Braga ha lanciato qualche indicazione anche in merito al mercato del club bianconero: «Il direttore sportivo Marco Padalino e il presidente Angelo Renzetti stanno lavorando con grande impegno, nonostante il momento a livello societario sia complicato. Idealmente, sapendo quanto sia duro e intenso il campionato svizzero, mi piacerebbe aggiungere ancora due o tre elementi ad una rosa che è ancora un po’ ridotta nei ranghi. Si sa infatti che tra infortuni e squalifiche, qualcuno manca quasi sempre. Comprendo però le necessità e le difficoltà del club. A Marco e al presidente ho semplicemente chiesto, qualora ci fosse margine di manovra per aggiungere ulteriori innesti, di puntare su giocatori già in attività. Non possiamo permetterci elementi che arrivano fuori forma, in attesa di ritrovare il giusto ritmo».

Il mister ha poi chiuso commentando il possibile interessamento per il mediano del Flamengo, Hugo Moura: «Nel suo attuale club avrà grande spazio, perché verrà arretrato al centro della difesa per sostituire Gerson, acquistato dal Marsiglia. Credo che resterà in Brasile, ma si può sempre sperare...».

