A Lugano regna la serenità. La squadra è in forma. Le ultime sfide hanno regalato vittorie, punti ed entusiasmo. E ad accorgersene non sono stati solo gli avversari e il pubblico, tornato a riempire Cornaredo. No, anche commissari tecnici e selezionatori delle rappresentative giovanili hanno vergato i rispettivi taccuini con i nomi di diversi bianconeri. Addirittura sei. Giocatori, questi, che dopo la trasferta di domenica a Losanna cercheranno di mettersi in mostra anche a livello internazionale. Le convocazioni di Lovric (con la Slovenia), Amoura (Algeria), Saipi (Svizzera U21) e Muci (Svizzera U19) non sono una novità. Ma una piacevole conferma. A dare lustro al club, nella finestra che si aprirà lunedì, saranno però altre due pedine: Zan Celar, pure con la Slovenia, e Christopher Lungoyi, richiamato dopo diversi mesi dall’allenatore della Under 21 elvetica Mauro Lustrinelli.

Sacrifici ripagati

«È un Lugano in formato internazionale? Speriamo» osserva da parte sua Mattia Croci-Torti. «L’obiettivo, a tendere, è sicuramente questo. Nella misura in cui la società, se si muove sul mercato estero, cerca e cercherà di scovare il meglio». Le convocazioni di Celar e Lungoyi, dicevamo, sono sintomatiche dello stato di forma del Lugano gestito dal «Crus». «Alla base di entrambe le selezioni c’è il grande sacrificio dei singoli. Il calcio, dopo tutto, va veloce. E soprattutto nel caso di Christopher è grande la soddisfazione. So quanto ci teneva. Abbiamo atteso con trepidazione le scelte di Murat Yakin proprio per capire se si sarebbe liberato il posto di Okafor». Bene. Sia al ginevrino, sia a Celar, il mister bianconero riserva però un messaggio: «Devono capire che questo è solo il primo step. Di una scala, quella che porta alle nazionali, che è sempre in salita». Rinunciare all’euforia e alla verve di entrambi, va da sé, sarà complicato. «In effetti ho ricevuto chiari segnali in questo senso. Li valuterò e deciderò se puntare di nuovo su di loro dal primo minuto».

«Il piede resti sul gas»

Alle porte c’è la sfida contro il fanalino di coda di Super League. Una gara da non sottovalutare, certo, ma - a fronte del momento - pure da non temere. «Alla squadra, non a caso, ho chiesto grande consapevolezza» afferma Croci-Torti. Per poi aggiungere: «A Losanna voglio una formazione disposta a spingere. Una formazione, insomma, che non abbia il piedino e anzi continui a schiacciare l’acceleratore». L’ultimo successo in campionato al cospetto del Servette, tuttavia, sembra aver insegnato qualcosa al tecnico ticinese. «Questa voglia di fare bene, così come la dimensione internazionale della squadra di cui si è detto, non devono farci scordare chi siamo. Alla Tuilière, contro un avversario che ha comunque conquistato 4 punti in tre partite, servirà grande equilibrio». In palio, oltretutto, ci sono punti pesanti. Che potrebbero sganciare il Lugano dalla zona più infida della classifica, avvicinandolo al contempo all’obiettivo minimo della stagione: la salvezza.

A disposizione anche Guidotti

Per la trasferta vodese, Croci-Torti potrà contare su una rosa praticamente al completo. Solo Daprelà è squalificato. «Anche Guidotti ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione» la bella notizia annunciata dall’allenatore, prossimo a una concorrenza spietata fra i pali. Baumann è rientrato e presto lo farà anche Osigwe. «A Losanna e in futuro parerà chi è più in forma» si è limitato a dire il «Crus». E su Saipi, uno dei sei nazionali bianconeri, non sembra esserci alcun dubbio.

