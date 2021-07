120’+1 Giallo per Gavranovic per perdita di tempo.

102’ Serie di miracoli di Sommer. È assedio della Spagna, che sfrutta l’uomo in più per continuare l’attacco.

100’ Sostituzioni per la Svizzera. Schär entra al posto di Zakaria. Widmer lascia il campo per Mbabu.

87’ Dopo alcuni minuti in difesa, la Svizzera torna in attacco. Il gioco però si ferma per un colpo alla nuca subito da Jordi Alba. Lo staff sanitario spagnolo entra in campo per soccorrerlo, ma non è nulla di grave: il gioco riprende.