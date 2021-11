«Non era di certo una priorità» afferma, modesto, il selezionatore rossocrociato. Sta di fatto che la qualificazione della Svizzera ai Mondiali in Qatar si è tradotta in un doppio regalo per il ct Murat Yakin. La gioia per la vittoria, bellissima, certo. Ma anche il rinnovo automatico del contratto che lo lega alla Nazionale da inizio agosto. L’accordo con l’ASF prevedeva infatti una clausola “premiante”, qualora gli elvetici avessero centrato l’obiettivo. Tutti, o quasi, pensavano che a incidere sul futuro di Yakin - un contratto, sino a ieri, valido per le qualificazioni e la Nations League del prossimo anno - sarebbero stati gli spareggi. E invece no, non è stato necessario. Il commissario tecnico resterà dunque in sella almeno sino alla campagna per gli Europei del 2024. Un rinnovo meritato. È il minimo che si possa affermare.