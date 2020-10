Sempre in campo, mai in panchina. Senza praticamente diritto di sosta. I medici cantonali sono in primissima linea nella lotta al coronavirus. Un avversario scomodo, per usare un eufemismo. Ma altresì un avversario che i club sportivi professionistici vorrebbero affrontare con uno statuto speciale. Il problema è noto: a cadenza oramai giornaliera una squadra di hockey, calcio o basket viene posta in quarantena dall’autorità sanitaria alla luce di una o più positività registrate in spogliatoio. Per poter proseguire i campionati le società chiedono però di cambiare approccio: isolare i contagiati e salvaguardare il resto dei compagni. Sì, anche se dei contatti tra le parti - inevitabilmente - ci sono stati. Sul tema abbiamo interpellato l’Ufficio del medico cantonale, guidato da Giorgio Merlani. Il quale, se vogliamo, ha subito rilanciato la sfera verso Berna. «Non spetta al medico cantonale esprimersi. Sembrerebbe peraltro essere un tema da affrontare piuttosto sul piano nazionale». Della serie: Ufficio federale della sanità pubblica, se ci sei batti un colpo.