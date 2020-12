«Eccezioni per lo sport? Non è il momento e altri le vorrebbero»

Coronavirus

La Conferenza dei direttori cantonali della sanità gela la Swiss Football League che chiedeva un trattamento speciale perle società in materia di quarantene di squadra e isolamenti - «La situazione epidemiologica non lo permette, inoltre si creerebbero attese in ulteriori settori»