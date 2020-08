Appena archiviata una Coppa Svizzera, è già tempo di pensare alla prossima. Oggi si sono infatti svolti i sorteggi del secondo turno, in programma tra l’11 e il 13 settembre. Il Lugano renderà visita allo Sciaffusa, mentre il Chiasso ospiterà lo Zurigo. C’è anche una terza ticinese in lizza: il Balerna si è infatti qualificato vincendo oggi 2-0 in casa del Savièse e ora accoglierà il Monthey. Young Boys, Basilea, Servette e San Gallo sono esentati dal secondo turno. Il Vaduz non è invece ammesso alla competizione.