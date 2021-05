Ecco i 29 prescelti di Vladimir Petkovic

Prende forma la Svizzera che parteciperà all’Europeo, al via il prossimo 11 giugno. Il ct della Nazionale Vladimir Petkovic ha annunciato i nomi dei 29 pre-convocati che si raduneranno dal 26 maggio a Bad Ragaz. Nella lista diramata dal tecnico, di fatto, non figurano sorprese. Complici un paio di infortuni e l’allargamento del contingente concesso dall’UEFA. A fine mese «Vlado» dovrà compiere le scelte definitive, puntando su 26 uomini. «Tutti i 29 giocatori - spiega il tecnico - hanno ora l’opportunità di realizzare il sogno di partecipare all’Europeo. Vale il principio della meritocrazia: i migliori saranno presenti al torneo. Saranno quei 26 giocatori che funzionano meglio come gruppo. Alcuni giocatori giovani hanno l'opportunità di far parte della squadra e di fare un’esperienza importante».

Tra i 29 giocatori (4 portieri, 10 difensori, 15 centrocampisti/attaccanti) si trovano pure Becir Omeragic e Fabian Schär, due difensori che non avevano partecipato agli impegni di marzo a causa di infortuni. Rispetto alle partite internazionali in questione, torna anche Jordan Lotomba. Per Dan Ndoye, compagno di squadra di Lotomba a Nizza, e Andi Zeqiri (Brighton) invece si tratta della prima convocazione per la nazionale A. Da notare che l’attaccante del Brighton e Ndoye sono stati preferiti a Itten e Ajeti. Secondo Vladmir Petkovic, l’obiettivo per l'UEFA EURO è di «essere nel torneo il più a lungo possibile e fare un passo dopo l’altro». «Siamo ottimisti, ma allo stesso tempo pure realisti. Sappiamo che il Galles gioca molto bene e che la Turchia e l’Italia sono avversari molto forti al momento. Affrontiamo il torneo con fiducia, però restiamo con i piedi per terra e portiamo rispetto a ogni avversario. Il nostro obiettivo minimo è di qualificarci per gli ottavi».