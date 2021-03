Mauro Lustrinelli ha diramato la lista di convocati per gli Europei Under 21, la cui fase a gironi è in programma a fine marzo in Slovenia. La Svizzera affronterà l’Inghilterra a Koper il 25, la Croazia sempre a Koper il 28 e infine il Portogallo a Lubiana il 31. L’obiettivo? Accedere alla fase ad eliminazione diretta. «Il nostro obiettivo è quello di qualificarci» ribadisce Lustrinelli in videoconferenza. «Abbiamo disputato una campagna straordinaria dimostrando a noi stessi che possiamo vincere contro chiunque. Con la nostra fiducia e la nostra identità possiamo farcela. L’Inghilterra è un avversario veramente tosto, giocano un calcio internazionale. Poi possono contare su una quarantina di giocatori che disputano la Premier League. La Croazia non ha una rosa allargata e blasonata come quella inglese ma è cresciuta negli ultimi anni. Il Portogallo ha molta fantasia, qualità importante per il calcio offensivo e verticale che offre».