Ci siamo, le squadre stanno scaldando i motori: gli Europei di calcio sono (quasi) realtà. La prima partita fra Italia e Turchia è in programma a Roma venerdì 11 giugno alle 21.00. L’Olimpico sarà una delle tante sedi della manifestazione, che si svolgerà in tutto il continente. Dall’Azerbaigian alla Russia, passando per la citata Italia e, ancora, la Germania e tante altre nazioni. Ci sarà, come noto, anche il pubblico seppur in quantità ridotte rispetto alla capienza degli stadi. E ci sarà, come di consueto oseremmo dire, il nostro Fantaeuro. Un’iniziativa del Gruppo Corriere del Ticino per vivere al meglio questo mese di partite. Di cosa si tratta? Beh, dovrete immaginare di essere un commissario tecnico e di scegliere il vostro undici ideale, con tanto di modulo. A seconda dell’esito delle partite, ogni fanta allenatore guadagnerà punti. E, di riflesso, scalerà la classifica generale. Sono ovviamente previsti dei premi: trenta, in totale, con il primo classificato che riceverà in regalo un Apple iPad di ottava generazione. Cosa dire, ancora? Niente, se non di collegarvi al sito fantaeuro.ch e iscrivere la vostra squadra. In bocca al lupo. E buon Europeo.