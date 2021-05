La Svizzera cerca le prime conferme in vista dell’Europeo. Questa sera a San Gallo (ore 20.15) è in programma la sfida con gli Stati Uniti, squadra tosta e appositamente scelta per il primo test rossocrociato. «Non farò tanti esperimenti» aveva dichiarato il ct della Svizzera Vladimir Petkovic alla vigilia. Detto fatto, la formazione scelta per affrontare gli USA - e prepararsi al Galles - presenta tanti punti fermi e qualche sorpresa. Soprattutto sulle corsie laterali, dove «Vlado» schiera Benito (a sinistra) e Widmer (a destra). Come previsto, dietro Schär avrà la possibilità di ritrovare minuti e fiducia. E, allo stesso modo davanti a lui, Denis Zakaria. Sarà il centrocampista del Gladbach ad affiancare capitan Xhaka nel cuore del campo. Davanti, per contro, tocca al terzetto consolidato Embolo-Shaqiri-Seferovic.