Ci siamo. In una Madrid in stato d’allarme per il coronavirus, Spagna e Svizzera alle 20.45 si affronteranno all’Alfredo Di Stefano per la terza giornata di Nations League. Con un solo punto in classifica, gli elvetici sono chiamati ad un exploit per rilanciare le loro quotazioni. L’obiettivo, importantissimo, è evitare la retrocessione in Lega B. Shaqiri, tornato in gruppo dopo la positività annunciata ad inizio settimana, partirà dalla panchina.