L’attesa è finita. Finalmente. A dieci mesi di distanza dall’ultima volta, la Svizzera ritorna in campo. A Leopoli, in Ucraina, per la prima giornata della Nations League 2020-21. A porte chiuse, in un’arena bella ancorché spettrale senza spettatori, la selezione di Vladimir Petkovic ritroverà il piacere di una partita vera. Ci voleva, dopo uno stop che pareva infinito. L’emergenza coronavirus ha chiaramente scombinato gli ultimi mesi della Nazionale e, di riflesso, ha segnato anche questi giorni particolari. Giorni che staff tecnico e giocatori hanno vissuto in una bolla: nessuno, infatti, poteva uscire dall’albergo se non per andare allo stadio. “Di Leopoli non abbiamo visto nulla” si è lasciato scappare un dirigente elvetico.