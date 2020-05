Tra chi gongola per la ripresa del campionato svizzero e chi invece si dispera – o quasi – c’è chi cerca di analizzare la situazione con lucidità e spirito critico, nell’accezione positiva del termine. È il caso di Edmond Isoz, ex manager della SFL. «Per quanto riguarda la ripresa della Super e della Challenge League – spiega – in realtà non c’è molto da dire. Si è visto come ha votato la maggioranza dei club, c’era una volontà generale di ripartire. Diciamo che le questioni economiche hanno prevalso su altri aspetti. Sportivamente però ho grossi dubbi: avere in calendario cinque settimane ‘‘inglesi’’ potrebbe provocare una carneficina. Il comitato della Lega ha preparato molto bene questa votazione, su questo non ci sono dubbi».

C’è una punta di ironia, nemmeno tanto velata, nelle dichiarazioni...