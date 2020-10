(Aggiornato alle 23) Allarme rientrato per gli Azzurri: Stephan El Shaarawy è risultato negativo al secondo tampone. Iil giocatore era inizialmente risultato positivo al coronavirus, come spiegato durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League tra Italia e Olanda. Il medico degli Azzurri Andrea Ferretti aveva dichiarato: «Questa mattina abbiamo ricevuto i risultati dei tamponi di ieri sera all’arrivo a Bergamo. Un tampone è risultato positivo. Si tratta di un giocatore che ha autorizzato la diffusione del nome, ed è Stephan El Shaarawy. Si tratta però di un tampone positivo a bassa carica batterica, potrebbe perciò darsi che si tratti di un tampone falso positivo. Tutti hanno eseguito i tamponi e il giocatore stesso ha fatto anche il sierologico, che è risultato negativo. Avevamo rinviato l’allenamento perché l’agenzia ci aveva detto che il risultato della squadra sarebbe arrivato prima, invece c’è stato un ritardo. Per questo, in attesa del risultato del tampone, l’allenamento sarà col distanziamento previsto dal protocollo UEFA».