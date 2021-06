Sommer 4,5 Non ha colpe sulla rete gallese. Mentre nel primo tempo compie un miracolo per fermare Moore.

Elvedi 4,5 Se Bale non fa il fenomeno è anche merito suo. Al solito, efficace e pulito negli interventi.

Schär 4 Tutto sommato costruisce e difende discretamente. È però correo in occasione del gol avversario.

Akanji 4,5 Come Elvedi offre una prestazione di sostanza. E quindi positiva.

Xhaka 3,5 Irriconoscibile. Non fa gioco, anzi: a tratti il capitano rossocrociato sembra nascondersi.

Freuler 4,5 A differenza del compagno di reparto, fornisce maggiori impulsi. Bene nel primo tempo, prima di calare alla distanza. Il sistema di gioco elvetico, ad ogni modo, non lo aiuta.

Rodriguez 4 Convincente per 45 minuti. Purtroppo nella ripresa finisce la benzina.

Shaqiri 4 Esce immusonito. Al netto dell’assist a Embolo, la sua prestazione non è folgorante. Tutt’altro.

Embolo 5 Inesistente per metà partita. Poi veste i panni del trascinatore, facendo ammattire la retroguardia avversaria e trovando il provvisorio uno a zero. A conti fatti, il migliore.

Seferovic 4 Si dà da fare. Questo non è in discussione. Ma se la Svizzera non centra i tre punti è anche a causa della sua imprecisione.