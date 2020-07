Gerndt e Janga in forte, fortissimo dubbio. Holender squalificato («Si è preso un giallo troppo stupidamente» racconta l’allenatore). Sì, domani sera contro lo Zurigo il Lugano avrà soltanto Sasere quale attaccante di ruolo. Non a caso, Maurizio Jacobacci potrebbe stravolgere modulo e uomini. «Ad esempio schierando un solo attaccante E una mezza punta» afferma il mister, aggiungendo: «Sia Lovric sia Sabbatini avrebbero le caratteristiche giuste». E attenzione, perché non è escluso l’impiego di un centrocampista fisico, come Covilo, là davanti. Chi vivrà, vedrà.