Dalla ripresa della Challenge League dopo lo stop dovuto il virus, il Chiasso proprio non ce la fa a far sorridere i suoi tifosi. Stasera al Riva IV i rossoblù sono stati messi sotto dal Winterthur impostosi 2-0. Dopo un primo tempo senza reti, gli zurighesi sono andati in vantaggio al 70’, per poi raddoppiare nei minuti di recupero. Nelle ultime otto partite il Chiasso ha raccolto la miseria di un punto ed è sempre più ultimo in classifica.