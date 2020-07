Ennesima sconfitta per il Chiasso

Ennesima sconfitta post pandemia per il Chiasso in Challenge League. Impegnato in casa, al Riva IV, contro l’ottimo Kriens di mister Bruno Berner, l’undici di Alessandro Lupi è stato battuto con un sonoro 1-4 dai lucernesi. Posto che di retrocessioni, come noto, non ce ne saranno, la formazione rossoblù sta davvero attraversando un periodaccio. Di Cyzas, per il momentaneo 1-2, e Bahloul (2-4) le reti chiassesi.

Nessun nuovo caso di Covid-19 in casa-GC

Intanto la situazione in Challenge League si sta rilassando. Il GC informa che nessun altro dei suoi giocatori è stato testato positivo al coronavirus all’indomani dell’annuncio dell’infezione al virus da parte di Amel Rustemoski. Quindi non sarà rispettata alcuna quarantena in seno al club.

Il club zurighese precisa inoltre che l’incontro casalingo di martedì contro il Chiasso si giocherà come previsto. Delfino del Losanna Sport, il Grasshopper venerdì non ha potuto effettuare la trasferta a Wil. La SFL non ha ancora fissato una data per il recupero della partita.

