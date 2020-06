Le urla dei calciatori. Quelle degli allenatori a bordocampo o, ancora, dei pochissimi tifosi presenti. E poi i rumori del traffico, complice il cavalcavia poco distante. Servette-Lugano si gioca in un teatro vuoto. È calcio, sì. Allo stesso tempo però è qualcos’altro. Già, ma che cos’è? Nel dubbio, e in un silenzio a tratti assordante, i bianconeri strappano un punto che fa morale e classifica. Maurizio Jacobacci non a caso sorride: «Era importantissimo ricominciare con un risultato positivo» afferma nella pancia dello Stade de Genève, un labirinto color granata nel quale è facilissimo perdersi. «Loro avevano più corsa di noi» prosegue il tecnico. «Detto ciò, i primi venti minuti mi sono piaciuti. L’occasionissima con Bottani, il gol di Gerndt. Eravamo pronti, vivaci. Avevamo idee».

Un punto...