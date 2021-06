Vittima di un malore, sabato, durante la partita fra Danimarca e Finlandia, il centrocampista dell’Inter e della nazionale danese Christian Eriksen sta catalizzando l’attenzione di tutto il mondo calcistico (e non). Ricoverato in ospedale dopo l’intervento di compagni di squadra e staff sanitario, l’ex Tottenham (fortunatamente) sta bene. Subito cosciente, aveva immediatamente rassicurato i suoi compagni di Euro 2020. Di più, tramite il suo manager aveva pure fatto sapere di voler riprendere presto gli allenamenti. Ora, via social, ha lanciato un nuovo messaggio. «Un grande grazie per i vostri messaggi e saluti, dolci e sorprendenti, da tutto il mondo» si legge. «Significa molto per me e la mia famiglia». E ancora: «Sto bene, date le circostanze. Devo ancora sottopormi ad alcuni esami in ospedale, ma mi sento bene». Quindi, un finale puramente calcistico: «Ora farò il tifo per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite». Il secondo tempo di Christian, se così vogliamo chiamarlo, sta insomma procedendo alla grande.