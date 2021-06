A Christian Eriksen verrà impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Dopo l’attacco cardiaco di cui è stato vittima sabato, nel match contro la Finlandia, il centrocampista danese è stato sottoposto a diversi esami che hanno portato a questa decisione. Il giocatore ha accettato la soluzione. Ma cos’è un defibrillatore cardiaco sottocutaneo? Come ci si convive? Christian Eriksen potrà tornare a giocare ad alti livelli? Abbiamo rivolto queste ed altre domande ad uno specialista, Andrea Menafoglio, cardiologo all’Ente Ospedaliero Cantonale.

Un intervento di routine«Nel caso di Eriksen, non sono stati divulgati dettagli e non conosciamo la diagnosi cardiologica precisa», premette Menafoglio. «Quel che sappiamo, è che ha avuto un arresto cardiaco. In questi casi, abitualmente, il cuore...