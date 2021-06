Dopo l’aggiornamento della Federcalcio danese, oggi Christian Eriksen dovrebbe essere dimesso dal Ringshospitalet di Copenhagen. Ne danno notizia i media italiani, spiegando che il centrocampista è stato operato ieri. Sabato Eriksen aveva avuto un malore in campo durante la partita fra Danimarca e Finlandia. Gli esami hanno rilevato un’aritmia cardiaca, per la quale si è reso necessario l’impianto di un defibrillatore cardiaco. «Sarà dimesso venerdì il giocatore dell’Inter, tornerà nella sua casa qui in Danimarca, starà con la famiglia, la moglie Sabrina, i due figli» si legge nell’edizione online del Corriere della Sera. Tra un mese Eriksen rientrerà a Milano e si sottoporrà a nuovi esami.