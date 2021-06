«Eriksen? Un trauma da elaborare»

Christian Eriksen è a terra. I compagni di squadra – così come gli avversari della Finlandia – si portano le mani nei capelli. C’è chi non riesce a trattenere le lacrime. La fidanzata del giocatore danese scende sul terreno di gioco, piangendo. Lo stadio ammutolisce, scandisce il nome del giocatore e esplode in un boato liberatorio quando lo speaker annuncia che il fantasista dell’Inter si è ripreso.

Emozioni fortissime, un’ansia difficile da gestire. Per Eriksen in primis, certo: la sua vita, in un attimo, è cambiata. Troppo presto per affermare se potrà tornare a fare il calciatore: però è vivo ed è l’unica cosa che conta oggi. Momenti difficili da vivere anche per chi si trovava allo stadio: compagni di squadra, avversari, pubblico.

Di colpo l’Euro sparisce, alla partita non pensa più...